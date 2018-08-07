В США і РФ визначилися із співголовами групи по двостороннім відносинам



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До склади групи мають ввійти колишні державні діячі, а не політологи

В США і РФ визначилися із можливим співголовами групи експертів, які будуть займатися пошуком шляхів по вирішенню наявних протиріч і нормалізації відносин.

Про це повідомляють джерела РБК.

Так, від РФ в цій групі співголовою буде академік Олександр Динкін, а від США - колишній співробітник Ради національної безпеки і керуючий консалтингової компанії Kissinger Associates Томас Грем.

Вперше про можливість створення такої групи заговорив президент РФ Володимир Путін у рамках спільної прес-конференції із президентом США Дональдом Трампом після зустрічі в Гельсінкі.

Зазначається, що Динкін в 1998-1999 роках працював помічником глави уряду РФ з питань економіки. Те, що саме в нього найбільше шансів очолити групу із боку РФ повідомляють як джерела в МЗС РФ, так і в російській експертній спільноті.

Томас Грем також найбільш вірогідний кандидат від США, як говорять російські джерела. При цьому сам Грем добре відомий Кремлю і має давній досвід роботи по РФ як в американському уряді, так і в рамках роботи в Kissinger Associates.

Джерела РБК в уряді РФ говорять про те, що членами експертної групи по відносинам із США мають стати саме колишні державні діячі, а не політологи. Оскільки саме в державних діячів є досвід формування і прийняття рішень.

При цьому від експертної групи по відносинам США-РФ очікують напрацювання кроків, які потім можуть бути передані на рівень безпосереднього прийняття рішень. Початок роботи групи очікують на кінець цього року.

Нагадаємо, 16 липня президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели зустріч в Гельсінкі.