В США суд виніс вирок росіянці Бутіній



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У липні 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві

Росіянка Марія Бутіна неодноразово підтримувала російську агресію в Україні, анексію Криму та війну в Донбасі

Американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці.

Влада США депортує звинувачувану у шпигунстві Бутіну в Росію після того, як вона відбуде повний термін покарання в Сполучених Штатах, пише агентство Reuters.

У грудні 2018 року Бутіна визнала свою провину по одному з пунктів обвинувачення в участі у змові з метою завдати шкоди США.

30-річну Бутіну звинуватили в роботі з проникнення в політичні кола республіканців через такі групи, як Національна стрілецька асоціація, для підтримки інтересів Росії. Бутіна сказала, що вона діяла «під керівництвом» російського чиновника, якого CNN ідентифікував як Олександра Торшина.

Перед судом американські прокурори зауважили, що росіянка «не була навченим співробітником розвідки», але її «дії відбувалися за дорученням російської посадової особи на користь РФ».

Суд визнав Бутіну винною у змові з метою просування інтересів Росії в США без попередження місцевої влади.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві. За даними слідства, Бутіна намагалася налагоджувати у США зв'язки в інтересах російського уряду та потрапляти в організації, які мають вплив на формування американської політики. Пізніше обвинувачення перекваліфікували у незаконну роботу іноземним агентом без відповідної реєстрації.

Бутіна є прихильницею вільного носіння зброї, а також неодноразово підтримувала російську агресію в Україні, анексію Криму та війну в Донбасі, закликаючи росіян підтримати бойовиків «добровольцями, гуманітарною допомогою і всіма способами». Також вона закликала до повалення української влади.

Джерело: Дзеркало тижня