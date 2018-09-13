  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В суд надійшло клопотання про обрання Омеляну запобіжного заходу

    • Розсилка
    Володимир Омелян - В суд надійшло клопотання про обрання Омеляну запобіжного заходу
    Володимир Омелян

    Клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнку

    У Солом’янському райсуді Києва буде розглянуте клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна.

    Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook.

    «13 вересня до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування відносно підозрюваного Омеляна В. В. запобіжного заходу», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на підставі Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнку Г. Л.

    «Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково», - зазначили в суді.

    Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

    Читайте також
    суд міністр Володимир Омелян НАБУ корупція в Україні розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ