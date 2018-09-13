В суд надійшло клопотання про обрання Омеляну запобіжного заходу



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Володимир Омелян

Клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнку

У Солом’янському райсуді Києва буде розглянуте клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook.

«13 вересня до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування відносно підозрюваного Омеляна В. В. запобіжного заходу», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на підставі Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнку Г. Л.

«Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково», - зазначили в суді.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.