В суд надійшло клопотання про обрання Омеляну запобіжного заходу
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Розсилка
Клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнку
У Солом’янському райсуді Києва буде розглянуте клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна.
Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook.
«13 вересня до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування відносно підозрюваного Омеляна В. В. запобіжного заходу», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що на підставі Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, клопотання розподілено та передано в провадження судді Сергієнку Г. Л.
«Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково», - зазначили в суді.
Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.