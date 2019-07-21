В Сумах достроково підписали виборчі протоколи: розпочато слідство



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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років

В Сумах у день голосування на виборах в Раду голова та секретар однієї з виборчих комісій достроково, до завершення процесу голосування, підписали протоколи про підрахунок голосів виборців. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається, на місце події виїхала і працює слідчо-оперативна група Сумського міського відділу поліції, яка розпочала першочергові слідчі дії та вилучила завчасно підписані протоколи.

Дії порушників правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 158 КК України (підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці… до його заповнення…).

«Наразі їм обом поліцейські склали повідомлення про підозри у вчиненні даного злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вкотре закликають всіх учасників виборчого процесу дотримуватись букви закону та діяти тільки у рамках визначених законодавством процедур.

Як заявили в МВС, в день голосування на виборах в Раду сьогодні, 21 липня, системних порушень зафіксовано не було.