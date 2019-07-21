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    В Сумах достроково підписали виборчі протоколи: розпочато слідство

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    В Сумах достроково підписали виборчі протоколи: розпочато слідство

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років

    В Сумах у день голосування на виборах в Раду голова та секретар однієї з виборчих комісій достроково, до завершення процесу голосування, підписали протоколи про підрахунок голосів виборців. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

    Як зазначається, на місце події виїхала і працює слідчо-оперативна група Сумського міського відділу поліції, яка розпочала першочергові слідчі дії та вилучила завчасно підписані протоколи. 

    Дії порушників правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 158 КК України (підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці… до його заповнення…).

    «Наразі  їм обом поліцейські склали  повідомлення про підозри у вчиненні даного злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці вкотре закликають всіх учасників виборчого процесу дотримуватись букви закону та діяти тільки у рамках визначених законодавством процедур.

    Як заявили в МВС, в день голосування на виборах в Раду сьогодні, 21 липня, системних порушень зафіксовано не було.

     

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