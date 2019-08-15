В Сумах правоохоронці припинили незаконний збут нарковмісних ліків



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Аптекарі відпускали препарати, що містять кодеїн, без рецепту лікаря

Правоохоронці припинили незаконний збут нарковмісних ліків в одній із аптек міста Суми.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

«Працівники поліції отримали інформацію про те, що посадові особи одного з аптечних закладів м. Суми - власниця аптеки та 2 провізора, з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів здійснювали реалізацію кодеїновмісних пігулок. Їхній продаж має здійснюватися виключно за рецептом лікаря», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили факти продажу даними особами більше 90 таких пігулок без рецептів.

Крім цього, в ході обшуків в аптеці було вилучено 7960 пігулок з вмістом наркотичної речовини «кодеїн».

Вилучені лікарські засоби направлять на експертизу, після проведення якої посадовим особам повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 320 КК України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).