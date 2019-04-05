В трьох українських містах тестуються електробуси



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Перший електробус в Україні випустив львівський завод «електрон»

Електробуси тестуються уже в трьох містах України, крім того, в країні планують налагодити виробництво власного електротранспорту. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу в Києві.

«Я дуже сподіваюсь, що парламент після розгляду закону про мови перейде до закону про електрокари. Якщо ми зможемо прийняти той закон про електрокари, який ми розробили в стінах міністерства, спільно з народними депутатами, спільно з урядом, експертами і бізнесом. Ми відкриємо для України величезні можливості по виробництву електрокарів, електробусів, сучасного електричного транспорту. Це буде новий цивілізаційний крок для держави, ми зможемо перейти в новий вимір 4-ї промислової революції. Ми бачимо, що вже в трьох містах України тестуються електробуси, включно із Києвом і Житомиром», - зазначив міністр.

За його словами, перший такий автобус в Україні випустив львівський завод «електрон» – уже в 2016 році він був готовий до використання.

При цьому він додав, що наразі Мінінфраструктури веде переговори щодо можливого виробництва електробусів в Україні з одним із китайських виробників.

Джерело: УНН