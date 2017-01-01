В Угорщині екс-правоохоронця судять за участь у боях на Донбасі на боці «ДНР»

За участь у бойових діях у складі іноземного збройного формування заарештованому громадянину Угорщини загрожує до п’яти років ув’язнення

Суд області Толна (південна Угорщина) розпочав 5 грудня розгляд справи колишнього правоохоронця Крістіана Легоцкі, який воював проти Збройних сил України на боці сепаратистів угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним. На батьківщині за участь у бойових діях у складі іноземного збройного формування заарештованому загрожує до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За участь у бойових діях у складі іноземного збройного формування заарештованому громадянину Угорщини загрожує до п’яти років ув’язнення

Суд області Толна (південна Угорщина) розпочав 5 грудня розгляд справи колишнього правоохоронця Крістіана Легоцкі, який воював проти Збройних сил України на боці сепаратистів угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним.

На батьківщині за участь у бойових діях у складі іноземного збройного формування заарештованому загрожує до п’яти років ув’язнення. Колишній поліцейський свою провину заперечує.

У перебігу слідства стало відомо, що Крістіан Легоцкі завершив службу в правоохоронних органах на початку 2015 року. Відтак на одному з російських інтернет-порталів знайшов оголошення, адресоване іноземним громадянам, про можливість стати найманцем у збройних загонах сепаратистів на окупованій частині Донецької області України.

Згідно з матеріалами слідства, Легоцкі приєднався до незаконних збройних формувань «ДНР», воював на їхньому боці проти ЗСУ, за що отримав відповідні нагороди від сепаратистів.

«21 вересня 2017 року він звернувся до посольства Угорщини в Москві, де йому видали тимчасовий шестиденний угорський закордонний паспорт. Того ж дня він прибув до Будапешта, де його впізнали та взяти під варту в аеропорті Ференца Ліста на підставі чинного ордеру на арешт», – розповіла Іветт Кіш, прокурор області Толна.

Зі свого боку, підсудний визнав свою участь у бойових діях на боці донецьких сепаратистів. Проте він не вважає це злочином. Легоцкі заявив, що був таким самим солдатом, як і ті угорці, котрі приєднувалися до Французького легіону або ж його співвітчизники з подвійним ізраїльсько-угорським громадянством, що служили в смузі Гази.

«Моя вина лише в тому, що я пішов воювати на Схід, а не на Захід. Якби це сталося десять років тому, я не постав би перед судом, бо тоді не існувало такої статті Кримінального кодексу. Отже, можна зробити висновок, що не я змінився, а помінявся навколишній світ, але відповідати за це доведеться мені. Це моя трагедія», – заявив найманець.

Наразі суд ухвалив рішення направити Крістіана Легоцкі на психіатричну експертизу.

Джерело: Радіо Свобода