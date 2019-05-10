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    В Угорщині обрали нового керівника української громади

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    Вікторія Штефуца очолила громаду українців Угорщини&nbsp; - В Угорщині обрали нового керівника української громади
    Вікторія Штефуца очолила громаду українців Угорщини 

    Нову очільницю громади привітала посол України в Угорщині

    Головою Державного самоврядування українців Угорщини обрано Вікторію Штефуцу.
    Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп, яка оприлюднила привітального листа новообраній голові.

    «Переконана, що ваша діяльність на цій посаді сприятиме зміцненню української громади. Високо цінуючи результати нашої взаємодії з Державним самоврядуванням, вірю, що ми ще зробимо дуже багато корисного як для українців Угорщини, так і для українсько-угорських відносин та популяризації України», - написала дипломат.

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    У свою чергу, депутати Столичного самоврядування українців привітали новообрану голову Державного самоврядування українців Угорщини др. Штефуцу Вікторію і побажали їй успіхів, сил і натхнення.

    30 березня помер голова Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко.

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