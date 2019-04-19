Коломойський нестиме відповідальність у разі порушення закону, - Зеленський



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За словами кандидата у президенти Володимира Зеленського, суд вирішуватиме, чи садити Коломойського, чи ні

Олігарх Ігор Коломойський нестиме відповідальність у випадку порушення закону. Про це заявив кандидат Володимир Зеленський під час неофіційних дебатів на «Олімпійському».

«З приводу Коломойського скажу, що всі люди, які порушують закон: Свинарчуки-Гладковскі, і якщо потім серед них буде Коломойський, всі сядуть за ґрати. Але сядуть не за два тижні. Це не обіцяти зараз. Це справа суду. Вони сядуть тоді, коли порушать закон», - заявив Зеленський.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна під час дебатів на НСК «Олімпійський».

«Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалась свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий, зараз встану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька, перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую», - сказав Зеленський.

Після цього Зеленський встав на коліна обличчям до публіки, а Порошенко розвернувся і стоячи на колінах поцілував руку Тетяні Ричковій (у неї на фронті загинув чоловік, – ред.), яка позаду нього тримала український прапор.

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).