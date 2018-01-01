В Україні 6,5 мільйона сімей отримують субсидії

За словами міністра, необхідно верифікувати людей, які отримують субсидії

Державні субсидії на повну або часткову оплату комунальних послуг отримують 6,5 мільйона українських сімей. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка. [READ_MORE] «Проблема в тому, що одержувачі субсидій абсолютно не мотивовані



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За словами міністра, необхідно верифікувати людей, які отримують субсидії

Державні субсидії на повну або часткову оплату комунальних послуг отримують 6,5 мільйона українських сімей. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка.

«Проблема в тому, що одержувачі субсидій абсолютно не мотивовані впроваджувати енергоощадливі заходи, адже за них комунальні послуги платить держава. Треба створити цю мотивацію. Наша пропозиція проста: будинок проходить модернізацію за залучені в банку кошти, держава йому компенсує 50% витрат, після цього будинок автоматично отримує до 50% економії, а це означає економію субсидій, і ці гроші повертаються до фонду (Фонд енергоефективності – ред.)», - наголосив Зубко.

За його словами, необхідно верифікувати людей, які отримують субсидії.

«На жаль, є чимало випадків, коли люди здають в оренду квартиру і оформляють субсидії, не живуть в Україні, але все одно мають субсидії», - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що українцям у січні-грудні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 3,98 мільярда гривень, що на 43,3% менше, ніж за аналогічний показник 2016 року.