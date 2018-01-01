В Україні 6,5 мільйона сімей отримують субсидії
- Сьогодні, 14:27
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За словами міністра, необхідно верифікувати людей, які отримують субсидії
Державні субсидії на повну або часткову оплату комунальних послуг отримують 6,5 мільйона українських сімей. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка.
«Проблема в тому, що одержувачі субсидій абсолютно не мотивовані впроваджувати енергоощадливі заходи, адже за них комунальні послуги платить держава. Треба створити цю мотивацію. Наша пропозиція проста: будинок проходить модернізацію за залучені в банку кошти, держава йому компенсує 50% витрат, після цього будинок автоматично отримує до 50% економії, а це означає економію субсидій, і ці гроші повертаються до фонду (Фонд енергоефективності – ред.)», - наголосив Зубко.
За його словами, необхідно верифікувати людей, які отримують субсидії.
«На жаль, є чимало випадків, коли люди здають в оренду квартиру і оформляють субсидії, не живуть в Україні, але все одно мають субсидії», - сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що українцям у січні-грудні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 3,98 мільярда гривень, що на 43,3% менше, ніж за аналогічний показник 2016 року.