В Україні буде циркулювати новий штам грипу - медик



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Новий штам Н1N1 – А-Брісбен, найбільш небезпечний для людей працездатного віку

Протягом епідеміологічного сезону в Україні буде циркулювати новий штам грипу, який буде більш небезпечним для людей працездатного віку з хронічними захворюваннями.

Про це заявила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського НАМН України Алла Мироненко.

«Штами, які очікуються, — це новий H3N2 – А-Канзас – і, можливо, новий штам Н1N1 – А-Брісбен. Ще два віруси грипу Б, які також можуть бути, але вірогідність їх менше – це В-Колорадо і В-Пхукет. Останній – найменш вірогідний, тому що він вже старий, був у нас не один рік», - зазначила Мироненко, яку цитує УНН.

За її словами, Брісбен найбільш небезпечний для людей працездатного віку, особливо з групи ризику (тобто з хронічними захворюваннями). Саме ця категорія населення буде більше страждати від ускладнень в разі захворювання на цей грип. Канзас же більш небезпечний для людей з хронічною патологією і людей віком 65 років і старше.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч в Україну поставлять пів мільйона доз вакцин проти грипу.