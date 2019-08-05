Цьогоріч в Україну поставлять пів мільйона доз вакцин проти грипу



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Орієнтовно вакцини проти грипу надійдуть в Україну в жовтні, прогнозують виробники вакцин

Цьогоріч в Україну поставлять пів мільйона доз вакцин проти грипу. Про такі плани повідомили представники виробників вакцин під час зустрічі з в.о. міністра охорони здоров’я доктором Уляною Супрун, представниками Центру громадського здоров’я, Держлікслужби, Державного експертного центру, дистриб’юторів вакцин, аптечних мереж, громадських організацій та активістів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Орієнтовно вакцини проти грипу надійдуть в Україну в жовтні, прогнозують виробники вакцин. Такий термін зумовлено тим, що цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров’я пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин. Водночас спрощений електронний механізм подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу, впроваджений Державним експертним центром, сприятиме прискоренню їх надходження.

Вакцину можна буде придбати в аптеках за власний кошт і отримати щеплення у свого лікаря. Також вакцину можна купити за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику: медпрацівників, учителів, дітей до п'яти років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Одне щеплення зменшує ризик захворюваності та тяжкого перебігу хвороби впродовж усього сезону.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть:

вірус A/Brisbane/02/2018 (H1N1),

вірус A (H3N2),

вірус, подібний на B/Colorado/06/2017,

вірус, подібний на B/Phuket/3073/2013.

Саме до цих небезпечних штамів сформувати імунітет допоможуть вакцини.

Нагадаємо, щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких складають захворювання на грип та ГРВІ. Протягом минулого епідсезону від грипу померли 64 людини, із них 12 – діти віком до 17 років. Жоден з них не був щеплений проти грипу.