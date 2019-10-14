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    В Україні буде сонячно і тепло: прогноз погоди на 14 жовтня

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    В Україні буде сонячно і тепло: прогноз погоди на 14 жовтня

    Синоптики прогнозують продовження бабиного літа на початку нового тижня

    Погода в Україні 14 жовтня буде теплою і сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря до +22 градусів Цельсія. При цьому в нічний час можливе зниження температури до +8 градусів.

    Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

    Як повідомляється, початок тижня буде теплим і сонячним. Ймовірність випадання опадів мінімальна. Над Україною буде ясна, сонячна погода з невеликою хмарністю. Вітер буде несильним – 5-10 м/с.

    В Україні в середньому температура підніметься до +20... +22 градусів.

    На сході і в деяких центральних регіонах трохи прохолодніше – від +18 до +22 градусів. У нічний час по країні в середньому буде +8... +11 градусів. Тільки в приморських регіонах нічна температура досягне +9... +14 градусів.

    Також в Укргідрометцентрі попередили, що в деяких регіонах нашої країни буде туман.

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    «14 жовтня вночі та вранці у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях туман, видимість 200-500 м (ІІ рівень небезпеки, жовтий). 13-15 жовтня в Донецькій, більшості районів Луганської, Запорізької, Одеської, Черкаської, Кіровоградської та Тернопільської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - додали в метеорологічному попередженні.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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