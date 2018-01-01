В Україні буде сонячно, сухо і тепло: прогноз погоди на 1 лютого

Над територією України у найближчу добу, 1 лютого, відбудеться чергова зміна повітряних мас

У четвер, 1 лютого, в Україні буде суха погода, при цьому температура повітря вночі знизиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Над територією України у найближчу добу, 1 лютого, відбудеться чергова зміна повітряних мас: холодне повітря відступить на схід, а з північного заходу Європи почне переміщатися більш тепла Також зростання атмосферного



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Над територією України у найближчу добу, 1 лютого, відбудеться чергова зміна повітряних мас

У четвер, 1 лютого, в Україні буде суха погода, при цьому температура повітря вночі знизиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Над територією України у найближчу добу, 1 лютого, відбудеться чергова зміна повітряних мас: холодне повітря відступить на схід, а з північного заходу Європи почне переміщатися більш тепла

Також зростання атмосферного тиску вдень у більшості областей зміниться його падінням.

Опади не прогнозуються, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

У Карпатах невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8. В горах Івано-Франківської та високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У західних областях хмарно з поясненнями, температура вночі -3...-5, удень +4...+6.

На півночі України ясно, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5, удень +3...+5 .

У центрі України ясно, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень +3...+5 .

На сході України без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-3 градуси, вдень -1...-3.

На півдні України ясно, без опадів, вітер південний, 5-19 м/с. Температура повітря вночі -3...-5, удень +5...+7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +7...+9 градусів.

У Києві 1 лютого без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі -3...-5 градусів, удень +4...+6.