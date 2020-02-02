В Україні буде тепло, як у квітні: прогноз погоди на 2 лютого



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У неділю, 2 лютого, стане ще трохи тепліше у порівнянні із попереднім днем

Погода в Україні у неділю, 2 лютого, буде не зовсім типовою для третього місяця зими. Стовпчики термометра підіймуться переконливо вище нуля, однак без опадів не обійтись.

У неділю, 2 лютого, стане ще трохи тепліше у порівнянні із попереднім днем, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Так, у більшості областей України в другий день лютого повітря прогріється до +6+13 градусів. Дощитиме практично у всіх областях – більше не заході, менше на сході.

«Щоправда, весь цей весняний поступ – на фоні періодичних дощів (атмосферні фронти) та поривчастого західного вітру», – пише Діденко.

У Києві 2 лютого також потепліє – стовпчики термометра підіймуться до +8 градусів.

Вдень обіцяють дощ, який вночі може перерости у мокрий сніг.

Як повідомляв Укргідрометцентр, погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.