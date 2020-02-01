Негода в Україні залишила без світла майже сотню населених пунктів



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Бригади обленерго відновлюють електропостачання

Без світла населені пункти у двох областях України

Станом на ранок суботи, 1 лютого, в Україні знеструмлені 93 населених пункти у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Знеструмлення сталося внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП.

Так, у Сумській області знеструмлені 78 населених пунктів, у Чернігівській – 15.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, погода в Україні в суботу, 1 лютого, буде здебільшого теплою. Так, температура повітря становитиме +5 – +10 градусів. Щоправда, у більшості регіонів все це супроводжуватиметься дощами.

Як повідомляв Укргідрометцентр, погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.