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    Події в Україні

    Негода в Україні залишила без світла майже сотню населених пунктів

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    Бригади обленерго відновлюють електропостачання - Негода в Україні залишила без світла майже сотню населених пунктів
    Бригади обленерго відновлюють електропостачання

    Без світла населені пункти у двох областях України

    Станом на ранок суботи, 1 лютого, в Україні знеструмлені 93 населених пункти у двох областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Знеструмлення сталося внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП.

    Так, у Сумській області знеструмлені 78 населених пунктів, у Чернігівській – 15.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, погода в Україні в суботу, 1 лютого, буде здебільшого теплою. Так, температура повітря становитиме +5 – +10 градусів. Щоправда, у більшості регіонів все це супроводжуватиметься дощами.

    Як повідомляв Укргідрометцентр, погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

    прогноз погоди енергетика ДСНС аварія негода
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