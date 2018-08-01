В Україні через негоду знеструмлені більше сотні населених пунктів



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Найбільше внаслідок грози постраждала Львівська область

Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 населених пункти у чотирьох областях України.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

У Львівській області без світла залишилися 59 населених пунктів, Тернопільській – 28, Волинській – 22, Чернівецькій – 9.

«До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», - заявили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що вдень 1 серпня у західних областях України очікуються грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.