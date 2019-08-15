В Україні через негоду знеструмлено 151 населений пункт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сильний вітер повалив багато дерев

Найбільше від негоди постраждали Чернігівська та Львівська області

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) в Україні станом на ранок 15 серпня знеструмлено 151 населений пункт у п’яти областях, а саме: Чернігівська – 61, Львівська – 34, Тернопільська – 25, Чернівецька – 19 та Волинська – 12.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Внаслідок негоди частково зруйновані 174 (було 227, відновлено 53) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

На Чернігівщині внаслідок ускладнення погодних умов 13-14 серпня сталося часткове руйнування покрівель 175 будівель, а саме: 6 загальноосвітніх шкіл, 1 школа мистецтв, 1 дитячий садок, 1 будівля органів місцевого самоврядування, 1 будівля закладів торгівлі, 2 будівлі будинків культури, 77 житлових будинків, 85 господарських будівель, 1 будівля краєзнавчого музею та повалення дерев на території окремих населених пунктів Корюківського, Городнянського, Носівського та Ріпкинського районів.

«Протягом доби відновлено покрівлі 53 будівель (33 житлових, 20 господарчих), залишається відновити – 122. Прибрано 35 дерев», - повідомили в ДСНС.

У Чернівецькій області внаслідок негоди 13-14 серпня сталося часткове руйнування покрівель 11 будівель, а саме: 5 закладів освіти, 1 дитячого садка, центральної лікарні, клубу, 2 адмінбудівель та будівлі 12-ДПРЧ у Сторожинецькому районі. Відновлено покрівлю 12-ДПРЧ. Підрозділами ДСНС прибрано 23 повалених дерева.

На Тернопільщині негода 13-14 серпня частково зруйнувала покрівлі 41 будівлі, а саме: 1 школа, 2 виробничих приміщення, 38 приватних житлових будинків. Повалено дерева у Зборівському та Бережанському районах. Підрозділами ДСНС прибрано 10 повалених дерев.

У Львівській області протягом доби підрозділами ДСНС відкачано воду з підвальних приміщень 14 будівель у містах Дрогобич, Трускавець, Борислав та Стебник. Всього відкачано близько 2700 куб м.

«Постраждалих внаслідок негоди немає. Комісійні обстеження для встановлення наслідків негоди та завданих збитків будуть продовжені 15 серпня. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди», - повідомили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у четвер, 15 серпня, принесе грозові дощі, місцями сильні зливи, шквальні пориви вітру і навіть град в деякі області.