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    В Україні цього року обліковано понад 100 порушень авторського права

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    В Україні цього року обліковано понад 100 порушень авторського права

    Загалом зареєстровано 125 кримінальних правопорушень, з цієї кількості закрито сім проваджень, до суду було направлено 62 провадження

    З початку цього року в Україні обліковано понад 100 кримінальних правопорушень щодо порушення авторського права і суміжних прав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральну прокуратуру України.

    Так, в Україні за січень-серпень 2019 року обліковано 118 кримінальних проваджень за статтею 176 КК України - порушення авторського права і суміжних прав.

    Загалом зареєстровано 125 кримінальних правопорушень.

    З цієї кількості закрито сім проваджень. До суду було направлено 62 провадження.

    Зазначимо, за місяць працівники кіберполіції припинили діяльність понад 30 піратських ресурсів.

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