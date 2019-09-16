В Україні цього року обліковано понад 100 порушень авторського права



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Загалом зареєстровано 125 кримінальних правопорушень, з цієї кількості закрито сім проваджень, до суду було направлено 62 провадження

З початку цього року в Україні обліковано понад 100 кримінальних правопорушень щодо порушення авторського права і суміжних прав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральну прокуратуру України.

Так, в Україні за січень-серпень 2019 року обліковано 118 кримінальних проваджень за статтею 176 КК України - порушення авторського права і суміжних прав.

Загалом зареєстровано 125 кримінальних правопорушень.

З цієї кількості закрито сім проваджень. До суду було направлено 62 провадження.

Зазначимо, за місяць працівники кіберполіції припинили діяльність понад 30 піратських ресурсів.