Сформовано громадську раду Меморіального центру «Бабин Яр»



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Громадська рада покликана стати платформою для діалогу з суспільством

Відбулося перше засідання Громадської ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у новому складі. До ради увійшли відомі діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти, повідомляє ZN.ua

«Громадська рада – це платформа для діалогу з суспільством і експертним середовищем», – зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Макс Яковер. «Ми працюємо зі складною і чутливою для суспільства темою. Тому нам вкрай важливо чути і враховувати різні позиції громадськості», - додав він.

Під час засідання члени Громадської ради обговорили і підтримали ключові наукові, творчі, соціально-освітні проекти, а також проекти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.

Член Громадської ради Борис Забарко, голова Асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто і нацистських концентраційних таборів, директор науково-просвітницького центру «Пам'ять Катастрофи», який вижив під час Голокосту, акцентував увагу на необхідності створення меморіалу пам'яті жертв Бабиного Яру в Києві.

«З кожним роком тих, хто вижив у цій трагедії, стає менше. У всіх країнах є музеї, які розповідають цю історію. А в нашій країні, де відбулися такі страшні події, музею немає до цих пір. Це ганьба і сором для всіх нас, для мене особисто. Ми не маємо права не побудувати цей музей», - зазначив Забарко.

До складу Громадської ради також увійшли Почесний Консул Держави Ізраїль в Західному регіоні України, бізнесмен Олег Вишняков, генеральний директор Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Борис Глазунов, член президії Єврейської Конфедерації України Юрій Голік, ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, композитор, народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. Глієра Олександр Злотник, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, журналіст, голова правління ГО «Громадське радіо» Андрій Куликов, режисер Ахтем Сейтаблаєв та інші.

За словами команди Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», склад Громадської ради буде розширюватися, а його робочі зустрічі відбуватимуться на регулярній основі.

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