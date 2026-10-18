В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 14°-16° тепла

Сьогодні, 18 жовтня, в Україні хмарно, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірні дощі, вночі на Дніпропетровщині, Полтавщині, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни невеликий дощ. Вночі та вранці у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман. Вітер північно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на заході та південному заході країни 6-11°, вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°.

Прогноз погоди на 18 жовтня Укргідрометцентр

У неділю, 18 жовтня, у Києві хмарно. Часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14° тепла, вдень 13-18°, у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.

Як відомо, за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.

Висоту гори визначали французькі геодезисти за допомогою супутникових технологій і безпілотників. Такі вимірювання дають змогу стежити за станом снігової шапки, що вкриває скелясту вершину. Її товщина коливається залежно від температури, вітру та опадів.