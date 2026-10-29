В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 10° тепла

Сьогодні, 29 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південній частині, більшості центральних та північних областей помірні, вночі у південних областях місцями значні дощі, на решті території без істотних опадів. У західних, місцями у Житомирській та Вінницькій областях вночі та вранці туман. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, у південній частині до 13°, вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни 12-17°.

Прогноз погоди на 29 жовтня Укргідрометцентр

У четвер, 29 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.