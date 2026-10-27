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Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микола Луценко зворушив українців своїм поверненням
фото: Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Микола Луценко: «Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди»

Популярний телеведучий програми про прогноз погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків дизайнера Руслана Багінського. Поява ведучого в мережі змусила українців-міленіалів ностальгувати за теплими спогадами. Про це пише «Главком» із посиланням на допис бренду.

Микола Луценко показався у різноманітних образах у фотосесії для бренду капелюшків. Він приміряв різні моделі  від бейсболки до таких позицій, як Baker Boy Cap, Ivy Cap тощо.

Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Головною прикрасою фотосесії ведучого стала його харизма, жарти та легендарна фраза, яку кожного випуску чули українці під час програми погоди з Миколою Луценком. «Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди», – сказав він в одному з відео.

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Неочікувана поява ведучого змусила українців повернутис спогадами у дитинство, ранки якого проходили з прогнозами від Миколи «Погоди». Користувачі були приємно здивовані побачити ведучого в ролі моделі та поділилися своїми емоціями у коментарях. Серед коментаторів були й зірки:

  • «Ой, клаааас», – написала акторка Анна Кошмал.
  • «Кайф», – зазначила ведуча Катерина Осадча.
Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото) фото 2
фото: скриншот Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats
  • «Це так по-доброму», – прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк.
Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Також українці розповіли, що слова Миколи Луценка змусили їх повірити, що тепер всі незгоди дійсно позаду, а його поява зробила їх щасливішими:

  • «Ох, розбив серденько пан Микола! Така приємна ностальгія!»
Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото) фото 4
фото: скриншот Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats
  • «Кожен ранок міленіалів починався з гарного настрою завдяки пану Миколі. Оце колаба».
  • «Микола Миколайович, наша легенда».
Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото) фото 5
фото: Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats
  • «Я відчула промінчик щастя, здається».
Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото) фото 6
фото: Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats
  • «Закриваємо інстаграми, це краще. Від краша пана Миколи! Дякуємо від всіх міленіалів!»
Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото) фото 7
фото: Іnstagram.com/ruslanbaginskiy_hats
  • «Тепер точно незгоди всі позаду!»

Нагадаємо, народна артистка України Ада Роговцева стала обличчям відомого українського бренду. Акторка театру так кіно взяла участь у фотосесії та звернулася до українців. Ада Роговцева «побажала всім шаленої любові». 

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Теги: соцмережі погода одяг телеведучий

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