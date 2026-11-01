В Україні до 11° і дощі на сході та Київщині: погода на 1 листопада 2026 року

1 листопада на північному сході, Київщині, Черкащині та сході України дощі, на заході вранці туман

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 8–10° тепла

У неділю, 1 листопада, в Україні хмарно: на північному сході, Київщині, Черкащині та вночі на сході країни дощі, на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Перший день листопада в Україні видається хмарним і прохолодним. На північному сході, Київщині та Черкащині, а вночі й на сході країни очікуються дощі; на решті території без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі 2–8°, на сході та південному сході до 11°; вдень 6–11°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°.

Маловоддя на річках Полісся

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку.

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

Погода у Києві

У неділю, 1 листопада, у Києві хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 2–7°, вдень 6–11°; у Києві вночі 5–7°, вдень 8–10°.

Погода на найближчі дні (1–2 листопада)

Циклон, що довго стояв над Чорним морем, зміщується на північ. Вчора він охопив більшість областей, найбільше – Лівобережжя, 1 листопада слабшатиме й впливатиме лише на схід та північний схід, а 2 листопада поле підвищеного тиску охопить усю країну. З північного заходу надходитиме прохолодне повітря, що поступово готує перехід до глибокої осені, найбільше на заході.

Сьогодні на сході, північному сході та Закарпатті невеликі й помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом; у понеділок переважно без опадів. Температура вночі 1–8°, на сході та південному сході до 11°, вдень 6–14°.

Детальніше – у прогнозі на 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.