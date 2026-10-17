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В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
В Україні хмарно, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 14°-16° тепла

Сьогодні, 17 жовтня, в Україні хмарно, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Місцями невеликі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі, лише у південних областях вночі без опадів. Вночі та вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман. Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у східних областях до 21°, у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Прогноз погоди на 17 жовтня
Прогноз погоди на 17 жовтня
Укргідрометцентр

У суботу, 17 жовтня, у Києві хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у Києві вночі 10-12° тепла, вдень 14-16°.

Як відомо, за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

Висоту гори визначали французькі геодезисти за допомогою супутникових технологій і безпілотників. Такі вимірювання дають змогу стежити за станом снігової шапки, що вкриває скелясту вершину. Її товщина коливається залежно від температури, вітру та опадів.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди дощ

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