Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 жовтня 2026 року
Наприкінці тижня різкого похолодання не прогнозують, у більшості регіонів збережеться суха погода
Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощів, місцями сильних, і поривчастого вітру. Найбільше опадів очікується в центральних і південних областях, тоді як на заході буде прохолодніше. Із вівторка погода поступово стабілізуватиметься, а в середу в більшості регіонів істотних опадів уже не прогнозують. Із четверга до неділі переважатиме суха погода з проясненнями, хоча на заході на початку цього періоду ще можливі невеликі дощі. Вдень температура здебільшого становитиме +10°…+18°, а на півдні та сході місцями сягатиме +20°…+21°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
19 жовтня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: вночі +9°…+14°, вдень +13°…+18°. Хмарно, дощі, місцями пориви вітру.
- На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +13°…+18°. Дощі, місцями значні; можливі пориви вітру.
- На заході: вночі +5°…+10°, вдень +10°…+15°. Прохолодніше, на крайньому заході вдень без істотних опадів.
- На сході: вночі +9°…+14°, вдень +15°…+20°. Хмарно, місцями дощ.
- У центрі: вночі +9°…+14°, вдень +13°…+18°. Помірні, місцями значні дощі.
- У Києві: вночі +11°…+13°, вдень +15°…+17°. Уночі помірний, удень невеликий дощ.
20 жовтня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+18°. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
- На півдні: вночі +7°…+12°, вдень +15°…+20°. Місцями дощ, поступове поліпшення погоди.
- На заході: вночі +5°…+10°, вдень +10°…+15°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- На сході: вночі +7°…+12°, вдень +16°…+21°. Переважно без опадів.
- У центрі: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+18°. Місцями невеликий дощ, на Лівобережжі переважно сухо.
- У Києві: вночі +11°…+13°, вдень +15°…+17°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
21 жовтня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: вночі +5°…+10°, вдень +13°…+18°. Хмарно з проясненнями, переважно без опадів.
- На півдні: вночі +5°…+10°, вдень +16°…+21°. Переважно сухо.
- На заході: вночі +5°…+10°, вдень +13°…+18°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На сході: вночі +5°…+10°, вдень +13°…+18°. Уночі місцями невеликий дощ, удень переважно сухо.
- У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +13°…+18°. Без істотних опадів.
- У Києві: вночі близько +9°…+11°, вдень +15°…+17°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
22 жовтня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
- На півдні: вночі +7°…+11°, вдень +14°…+18°. Переважно сухо, з проясненнями.
- На заході: вночі +4°…+8°, вдень +10°…+15°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- На сході: вночі +5°…+9°, вдень +13°…+18°. Переважно без опадів.
- У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +12°…+17°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- У Києві: вночі близько +9°…+11°, вдень +15°…+17°. Переважно сухо, з проясненнями.
23 жовтня
П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На півдні: вночі +7°…+11°, вдень +14°…+18°. Переважно сухо.
- На заході: вночі +4°…+8°, вдень +10°…+15°. Місцями невеликий дощ, із проясненнями.
- На сході: вночі +5°…+9°, вдень +13°…+18°. Переважно без опадів.
- У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +12°…+17°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
- У Києві: вночі близько +9°…+11°, вдень +14°…+16°. Мінлива хмарність, переважно сухо.
24 жовтня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
- На півдні: вночі +7°…+11°, вдень +14°…+18°. Переважно сухо, із сонячними проясненнями.
- На заході: вночі +4°…+8°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На сході: вночі +5°…+9°, вдень +13°…+18°. Переважно сухо.
- У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +12°…+17°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
- У Києві: вночі близько +9°…+11°, вдень +14°…+16°. Переважно без опадів.
25 жовтня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
- На півдні: вночі +7°…+11°, вдень +14°…+18°. Переважно сухо.
- На заході: вночі +4°…+8°, вдень +10°…+15°. Хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ.
- На сході: вночі +5°…+9°, вдень +13°…+18°. Без істотних опадів.
- У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +12°…+17°. Мінлива хмарність, переважно сухо.
- У Києві: вночі близько +9°…+11°, вдень +14°…+17°. Хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується.
Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.
Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми.
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