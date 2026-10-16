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В Україні дощі та перший мокрий сніг у Карпатах: погода на 16 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні дощі та перший мокрий сніг у Карпатах: погода на 16 жовтня 2026
Циклон над Азовом принесе дощі в Україну
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 11–13° тепла

У п'ятницю, 16 жовтня, в Україні дощово й прохолодно – циклон над Азовським морем охоплює більшість областей. У Карпатах вперше цього сезону можливий мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

16 жовтня синоптики звертають особливу увагу на циклонічність на півдні – її центр розташується над Азовським морем і охопить більшість областей. Найвідчутнішим вплив буде на Лівобережжі, особливо вночі. Лише на північний захід країни поширюватиметься виступ високого тиску з півночі. Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження.

В Україні хмарно. Помірні дощі, вночі на Лівобережжі місцями значні; у Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Вітер переважно північний, на сході країни східний, 5–10 м/с. Температура вночі 3–8°, вдень 8–13°; на Лівобережжі тепліше: вночі 7–12°, вдень 13–18°. У Карпатах справжня рання зима: вночі близько 0°, вдень 1–6°.

В Україні дощі та перший мокрий сніг у Карпатах: погода на 16 жовтня 2026 фото 1

Маловоддя на річках заходу

16–30 жовтня на річках басейну Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип'яті та Тиси (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Волинська, Рівненська, Житомирська, Закарпатська області) зберігатиметься зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень. Подекуди – нижче за критерії маловоддя, на окремих малих річках відсутність стоку. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий. 

В Україні дощі та перший мокрий сніг у Карпатах: погода на 16 жовтня 2026 фото 2

У п'ятницю, 16 жовтня, у Києві хмарно з дощами – вночі невеликий, вдень помірний. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 3–8°, вдень 8–13°; у Києві вночі 6–8°, вдень 11–13°.

Нагадаємо, вчора в Україні фіксували заморозки на поверхні ґрунту та дощі – жовтень стрімко набирає осінньої сили. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 12 – 18 жовтня 2026 року.  

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Теги: Укргідрометцентр Карпати (гори) снігопад повітря вітер погода

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