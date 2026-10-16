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Найвища гора Західної Європи втратила понад метр висоти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Найвища гора Західної Європи втратила понад метр висоти
Засніжена вершина Монблану в Альпах
фото з відкритих джерел

Льодовики Альп і далі скорочуються

За рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Висоту гори визначали французькі геодезисти за допомогою супутникових технологій і безпілотників. Такі вимірювання дають змогу стежити за станом снігової шапки, що вкриває скелясту вершину. Її товщина коливається залежно від температури, вітру та опадів.

Як змінювалася висота Монблану

Нинішній показник на 3,43 метра поступається рекорду 2007 року, коли гора сягала 4810,90 метра. Проте порівняно з вимірюванням 2023-го вершина піднялася на 1,88 метра.

Раніше спостереження також засвідчували помітні коливання. У 2023 році геодезисти встановили висоту 4805,59 метра – на 2,22 метра менше, ніж у 2021-му. Тоді експерти пояснювали, що на снігову шапку впливає погода, зокрема вітер, який здуває сніг із вершини.

Важливо розрізняти висоту засніженої вершини та стан льодовиків. Сама собою менша висота снігового покриву не означає, що гора втратила стільки ж льоду через глобальне потепління. Для висновків про довгострокові кліматичні тенденції потрібні тривалі спостереження й додаткові дані.

Льодовики Альп і далі скорочуються

Попри мінливість висоти Монблану, льодовики Альп швидко тануть. За даними The Guardian, за п'ять років Швейцарія втратила близько 20% льодовикового льоду, а лише від 2025-го до 2026 року – 5,5%.

Найвища гора Західної Європи втратила понад метр висоти фото 1

Найпомітніші зміни відбуваються на менших висотах: льодовики відступають, а на місці колишніх льодових ділянок з'являються потоки води. На це звернув увагу й керівник останньої експедиції на Монблан Жан де Гаре.

Ситуацію ускладнюють кліматичні аномалії в Європі. Літо 2026 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Проте коливання висоти Монблану не можна пояснювати самою лише температурою: на них також впливають локальні погодні умови.

Нагадаємо, у 2023 році «Главком» уже писав про зміну висоти Монблану. Тоді геодезисти зафіксували показник 4805,59 метра.

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Теги: альпінізм погода Швейцарія

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