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В Україні тепло, на заході значні дощі: погода на 22 жовтня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні тепло, на заході значні дощі: погода на 22 жовтня 2026 року
22 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі – оголошено жовтий рівень небезпечності
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 15–17° тепла

У четвер, 22 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями і по-осінньому тепло, проте захід країни накриють значні дощі – на Закарпатті та в Івано-Франківській і Львівській областях оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

22 жовтня погодні процеси в Україні визначатиме поле високого тиску від потужного антициклону з центром аж над північними районами Уралу. Попри відсутність атмосферних фронтів, стійкі південні потоки теплого й дуже вологого повітря з Чорного та Азовського морів принесуть місцями дощі. Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі по більшій частині країни, вдень у західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні; на сході та південному сході, а вночі й на заході – без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7–12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 6–11°, вдень 12–17°; на півдні вночі 9–14°, вдень 15–20°.

В Україні тепло, на заході значні дощі: погода на 22 жовтня 2026 року фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей через значні дощі вдень. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

В Україні тепло, на заході значні дощі: погода на 22 жовтня 2026 року фото 2

Погода у Києві

У четвер, 22 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 12–17°; у Києві вночі близько 10°, вдень 15–17°.

Нагадаємо, вчора потужний антициклон із північного сходу приніс Україні переважно суху й теплу погоду – туман вранці виявився головним осіннім сюрпризом дня. Тепер волога повітряна маса з Чорного моря додає до картини дощі на заході. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 19–25 жовтня 2026 року.

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Теги: Закарпаття прогноз погоди погода вітер повітря Укргідрометцентр

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