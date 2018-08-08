В Україні до 2035 року частка відновлюваних джерел складатиме 11% - Семерак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні енергетичний сектор виробляє лише 1,5 % відновлювальних джерел енергії

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що Україна повинна активно розвиватися в напрямку енергозбереження і збільшувати частку відновлювальних джерел електроенергії. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«У світі вже сформувалися цілі коаліції навіть не компаній, а країн, які відмовилися від споживання вугілля і закликають інших приєднуватися до цього руху. Українське суспільство має усвідомити, що це - питання майбутнього, від якого залежить доля людства та екобезпека всієї планети»,- сказав він.

Семерак переконаний, що чим швидше ми це зрозуміємо, тим більше матимемо шансів стати успішною і конкурентною країною. За його словами, не може країна, економіка якої побудована на вугільній енергетиці, конкурувати із країною, в якій активно працюють сучасні енергетичні технології.

Важливим моментом тут є і вплив роботи теплостанції на довкілля і здоров’я людини. І ми маємо зрозуміти, що для економіки країни дешевше відмовитися від викопного палива і перейти на сучасні енергетичні технології, чим витрачати кошти на лікування громадян і порятунок довкілля.

Міністр також нагадав, що Стратегією низьковуглицевого розвитку України передбачено до 2035 року вийти на рівень 11% виробництва відновлювальних джерел енергії. Сьогодні енергетичний сектор виробляє лише 1,5 % відновлювальних джерел енергії.

«Ми поставили собі амбітний план суттєво збільшити відсоток виробництва відновлювальних джерел енергії. Так, попереду багато роботи: зміна технологій, поведінки і правил споживання енергії, але інвестування в енергетично відновлювальні технології – можливість створення нових робочих місць та наукового низьковуглецевого розвитку країни. І цей процес в Україні вже активно розпочався», - сказав Семерак.

Міністр переконаний, що лідерство України у світовому кліматичному процесі - це не лише дуже амбітне і серйозне завдання, яке стоїть перед Урядом, це - ознака того, що наше бачення низьковуглецевого розвитку країни сприйнято Організацією Об’єднаних Націй. І це лідерство ставить Україну в ряд з країнами, які мислять категоріями майбутнього.