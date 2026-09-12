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В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 16°-18° тепла

Сьогодні, 12 вересня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, температура вночі 10-15°, вдень на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 12 вересня
Прогноз погоди на 12 вересня
Укргідрометцентр

У суботу, 12 вересня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вранці та вдень значний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 15-20°, у Києві вночі 13-15°, вдень 16-18°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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