Головна Новини
search button user button menu button

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 18°-20° тепла

Сьогодні, 29 вересня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°, в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Прогноз погоди на 29 вересня
Прогноз погоди на 29 вересня
Укргідрометцентр

У вівторок, 29 вересня, У Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 15-20°, у Києві вночі 9-11°, вдень 18-20°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Синоптики попередили про значні дощі у трьох областях України
21 вересня, 17:29
Значні дощі у столиці очікуються до ранку 22 вересня
Київ та область накриють дощі: оголошено жовтий рівень небезпечності
21 вересня, 13:19
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
14 вересня дощі та грози охоплять південь і більшість центральних областей України
В Україні похолодає і дощитиме: погода на 14 вересня 2026 року
14 вересня, 06:00
Наприкінці тижня дощі можуть охопити більшість території України
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року
13 вересня, 20:00
На зміну прохолодному повітрю, що відступає на схід, надходить тепліше
В Україні потепліє до 28°: погода на 9 вересня 2026
9 вересня, 06:00
Виноградна лоза на плантації в регіоні Шампань постраждала від літньої спеки та посухи
Виробництво шампанського у Франції впаде до мінімуму за 30 років
9 вересня, 02:47
Вересень почнеться зі спеки, але невдовзі Україну накриє прохолода
Синоптики назвали день, коли в Україну прийде осіннє похолодання
31 серпня, 17:15
Більшість областей України проведе суботу в теплі, проте захід чекають грози та пориви вітру до 20 м/с
В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026
29 серпня, 06:00

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
52K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua