В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 18°-20° тепла

Сьогодні, 29 вересня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°, в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Прогноз погоди на 29 вересня Укргідрометцентр

У вівторок, 29 вересня, У Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 15-20°, у Києві вночі 9-11°, вдень 18-20°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.