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Україну накриють заморозки: синоптики назвали дату

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україну накриють заморозки: синоптики назвали дату
Синоптики радять враховувати прогноз насамперед жителям регіонів, де очікується зниження температури
фото: glavcom.ua

Уночі температура на поверхні ґрунту може опуститися до 0-3° морозу

В Україні очікується перша хвиля заморозків. За прогнозом Укргідрометцентру, у нічні години 2 та 3 жовтня температура на поверхні ґрунту в низці областей може опуститися до 0-3° морозу. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру, повідомляє «Главком».

Заморозки очікуються саме на поверхні ґрунту, тому температура повітря при цьому може залишатися плюсовою. Таке зниження температури є характерним для початку жовтня, коли ночі стають помітно холоднішими.

За прогнозом на найближчі дні, погода в Україні поступово змінюватиметься. У нічні години температура становитиме переважно 3-9° тепла, на півдні та південному сході – до 12° тепла. Вдень повітря прогріватиметься до 15-21°.

Водночас із наближенням жовтня контраст між денною та нічною температурою посилюватиметься. Саме за ясної та малохмарної погоди поверхня ґрунту може охолоджуватися сильніше, ніж повітря на висоті кількох метрів.

Синоптики радять враховувати прогноз насамперед жителям регіонів, де очікується зниження температури до мінусових значень на поверхні ґрунту. Заморозки можуть становити небезпеку для теплолюбних рослин та пізніх городніх культур.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями в більшості областей істотних опадів не очікується. Водночас у західних регіонах вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер буде північно-східним, а на заході – східним, зі швидкістю 7-12 м/с.

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Теги: погода прогноз погоди зима

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