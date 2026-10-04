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«Укргідрометцентр» пояснив, що ховається за назвою «бабине літо» та скільки воно триває

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Укргідрометцентр» пояснив, що ховається за назвою «бабине літо» та скільки воно триває
За словами Наталії Птухи, періоди антициклону можуть бути і в жовтні, і в листопаді
фото: glavcom.ua

Класичне «бабине літо» – це потепління після заморозків

«Бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Як інформує «Главком», про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповіла Наталія Птуха – начальниця відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру.

Наталія Птуха зазначила, що спеціалісти Центру офіційно не використовують термін «бабине літо», це народна назва. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.

«І завжди впродовж року таке чергування відбувається: то антициклон – спокійно, сонячно, без опадів, то потім приходять фронти з циклонами – із хмарами, з дощами», – пояснила синоптикиня.

Тож, коли це чергування припадає на осінь, то періоди антициклону, якщо ще й поєднуються з теплішою повітряною масою, можуть дещо нагадувати про літні процеси.

Представниця «Укргідрометцентру» зауважила, що інколи можна чути, що «бабиних літ» в народі розрізняють декілька. За її словами, це саме ті декілька антициклональних процесів, які можуть бути впродовж осені.

«Тобто це, по суті, просто кілька періодів, коли на погоду по нашій території впливає антициклон», – пояснила вона.

Птуха зазначила, що вдень на сонці – під прямим сонячним промінням – ще може бути досить спекотно.

«Я чула, що «класично» – це коли йде потепління після перших заморозків. Тоді вже це може вважатися як «бабине літо». Зараз у нас якраз-таки і є перші заморозки на ґрунті», – нагадала вона, але зауважила, що вже незабаром вони, ймовірно, припиняться.

За словами Наталії Птухи, періоди антициклону можуть бути і в жовтні, і в листопаді. Згідно з попередніми прогнозами, вся перша декада жовтня в Україні практично перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску з досить комфортними значеннями температури.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми. 

Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: Укргідрометцентр Україна феномен Наталія Птуха погода

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