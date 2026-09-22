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Негода в Україні 23 вересня: які області накриють дощі та грози

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Негода в Україні 23 вересня: які області накриють дощі та грози
Кінець вересня приніс в Україну відчутне похолодання
фото: glavcom.ua

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні завтра, 23 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Завтра, за прогнозом синоптиків, у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму, вдень і Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значні дощі, грози, вдень на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Негода в Україні 23 вересня: які області накриють дощі та грози фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що останній тиждень вересня принесе в Україну відчутне похолодання. Теплі вихідні завершаться проходженням активного холодного фронту: уже 21 вересня дощі поширяться на значну частину країни, а температура почне швидко знижуватися.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода гроза

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