Негода в Україні 23 вересня: які області накриють дощі та грози

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні завтра, 23 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Завтра, за прогнозом синоптиків, у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму, вдень і Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значні дощі, грози, вдень на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що останній тиждень вересня принесе в Україну відчутне похолодання. Теплі вихідні завершаться проходженням активного холодного фронту: уже 21 вересня дощі поширяться на значну частину країни, а температура почне швидко знижуватися.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.