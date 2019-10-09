У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)



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На виставці буде представлено близько 200 різножанрових авторських робіт Фото: Lesya Borsyk, Facebook

Виставка приурочена Дню захисника України і працюватиме з 10 по 24 жовтня

У четвер, 10 жовтня, о 14:00 до Дня захисника України відбудеться урочисте відкриття виставки творчих робіт учасників АТО та волонтерів у рамках освітньо-культурного проекту «Доля й слава України в кожному з нас».

Виставка розташується на першому ярусі Великої лаврської дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

«Мета заходу – віддати шану нашим захисникам та представити багатогранність їхніх талантів, невпинне бажання отримувати нові знання і вміння, постійно розвиватися і приносити користь рідній землі, народу», - йдеться на сторінці заходу у Facebook.

На виставці буде представлено близько 200 різножанрових авторських робіт: художні полотна, вишивка бісером, хрестиком картин та ікон, вироби з дерева, іграшки, ляльки-ренборни, художньо розписані ящики й гільзи з-під снарядів, фотографії з війни, портрети українських героїв, воєнні артефакти (уламками мін та снарядів), а також друковані твори.

Кожен із авторів – цікава особистість, зі своєю історією життя, проте усі вони об’єднані спільним болем України – війною 2014–2019 років.

Для всіх учасників виставки запланована екскурсія по історико-культурних місцях заповідника. Разом із тим у межах проєкту для учасників антитерористичної операції, волонтерів та їхніх сімей заплановано:

15 жовтня о 15:00 – безкоштовна піша екскурсія по центральних вулицях Києва від проєкту Крамничка добра разом з активною спільнотою гідів KievInColours з оглядом пам’яток (орієнтовно: Золотих Воріт, Софії Київської, Михайлівського спуску, Нового мосту, арки Дружби народів, Хрещатику).

16 жовтня о 15:00 – творча зустріч із письменниками й композиторами-учасниками АТО, а також волонтерами у приміщенні лекторію (корп. 25) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Виставка працюватиме з 10 по 24 жовтня 2019 року за адресою: Київ, вул. Лаврська, 9, Велика лаврська дзвіниця.