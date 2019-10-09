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    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)

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    <span lang="UK">На виставці буде представлено близько 200 різножанрових авторських робіт</span> - У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    На виставці буде представлено близько 200 різножанрових авторських робіт
    Фото: Lesya Borsyk, Facebook

    Виставка приурочена Дню захисника України і працюватиме з 10 по 24 жовтня

    У четвер, 10 жовтня, о 14:00 до Дня захисника України відбудеться урочисте відкриття виставки творчих робіт учасників АТО та волонтерів у рамках освітньо-культурного проекту «Доля й слава України в кожному з нас».

    Виставка розташується на першому ярусі Великої лаврської дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

    «Мета заходу – віддати шану нашим захисникам та представити багатогранність їхніх талантів, невпинне бажання отримувати нові знання і вміння, постійно розвиватися і приносити користь рідній землі, народу», - йдеться на сторінці заходу у Facebook.

    На виставці буде представлено близько 200 різножанрових авторських робіт: художні полотна, вишивка бісером, хрестиком картин та ікон, вироби з дерева, іграшки, ляльки-ренборни, художньо розписані ящики й гільзи з-під снарядів, фотографії з війни, портрети українських героїв, воєнні артефакти (уламками мін та снарядів), а також друковані твори.

    Кожен із авторів – цікава особистість, зі своєю історією життя, проте усі вони об’єднані спільним болем України – війною 2014–2019 років.

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    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    У Києві відкриється виставка творчих робіт учасників АТО та волонтерів (фото)
    Фото: Lesya Borsyk, Facebook

    Для всіх учасників виставки запланована екскурсія по історико-культурних місцях заповідника. Разом із тим у межах проєкту для учасників антитерористичної операції, волонтерів та їхніх сімей заплановано:

    • 15 жовтня о 15:00 – безкоштовна піша екскурсія по центральних вулицях Києва від проєкту Крамничка добра разом з активною спільнотою гідів KievInColours з оглядом пам’яток (орієнтовно: Золотих Воріт, Софії Київської, Михайлівського спуску, Нового мосту, арки Дружби народів, Хрещатику).
    • 16 жовтня о 15:00 – творча зустріч із письменниками й композиторами-учасниками АТО, а також волонтерами у приміщенні лекторію (корп. 25) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

    Виставка працюватиме з 10 по 24 жовтня 2019 року за адресою: Київ, вул. Лаврська, 9, Велика лаврська дзвіниця.

    Київ волонтер учасники АТО День захисника України виставка
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