День захисника України: план заходів у Києві



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У Києві тривають пам’ятні та урочисті заходи для вшанування мужності та героїзму захисників України

До Дня захисника України, який відзначається щорічно 14 жовтня, у столиці тривають тематичні виставки, святкові концерти, патріотичні заходи, молебні за мир.

Зокрема, в цей день біля будівлі Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 відбудеться загальноміський святковий захід. Про це повідомляє пресслужба КМДА,

Також 14 жовтня з 13:00 до 17:00 у культурно-мистецькому комплексі «Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку триватиме культурно-мистецький проект «Мужні та незламні» (вхід безоплатний).

А в Палаці спорту 14 жовтня з 18:00 до 21:00 триватиме урочистий вечір «Вони присягнули на мир і волю!».

Сьогодні, 10 жовтня, відкриється низка виставок, присвячених захисникам України: в Музеї історії міста Києва (триватиме до 27 жовтня), експозиція «Козацька слава невмируща» (з фондів музею) у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» (до 30 жовтня), у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» (до 24 жовтня), виставка літератури «Оборонці рідної землі» в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки.

11 жовтня привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні в Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни в Пущі-Водиці.

Також до 14 жовтня у читальній залі Державного архіву Києва відбуватиметься тематична виставка архівних документів, а до 30 жовтня - фотовиставка «Українські воїни в зоні АТО/ООС» в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого.

До 13 жовтня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва триватиме патріотична програма «За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ!».

Крім того, у закладах освіти до кінця жовтня продовжать тематичні уроки, виховні години, лекції, проекти, конкурси, квести, мистецькі та просвітницькі заходи, конференції, засідання за круглим столом, зустрічі учнівської молоді з ветеранами війни, учасниками АТО/ООС, екскурсії до музеїв, покладання квітів до пам’ятників. Заплановані й меморіальні заходи біля пам’ятних меморіальних дощок, розташованих на освітніх закладах столиці.

У рамках національно-патріотичного виховання проекту «Ми разом!» цього місяця у військових частинах влаштують виїзні концертні програми.

З нагоди відзначення Дня захисника України окремим категоріям киян нададуть одноразову адресну матеріальну допомогу в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки».

Як повідомляв «Главком», 10 жовтня о 14:00 до Дня захисника України відбудеться урочисте відкриття виставки творчих робіт учасників АТО та волонтерів у рамках освітньо-культурного проекту «Доля й слава України в кожному з нас».