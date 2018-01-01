В Україні «героїню «ДНР» засуджено заочно до 11 років тюрми

Сепаратистка з позивним «Лиса» воювала проти українських солдатів поблизу Донецького аеропорту та в низці населених пунктах Донеччини

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винною мешканку Єнакієво Катерину Панфілову в причетності до створення терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК України) та призначив їй покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це стало відомо «Главкому» з вироку суду від 28 грудня. Панфілова у



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Бойовики «ДНР»

Сепаратистка з позивним «Лиса» воювала проти українських солдатів поблизу Донецького аеропорту та в низці населених пунктах Донеччини

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винною мешканку Єнакієво Катерину Панфілову в причетності до створення терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК України) та призначив їй покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це стало відомо «Главкому» з вироку суду від 28 грудня.

Панфілова у травні 2014 року вступила до незаконного збройного формування «бригада Восток», яку складали громадяни України, Російської Федерації та іноземці. Першочерговим завданням формування був напад на адміністративні будівлі української влади, військові частини та організація блокпостів на шляхах сполучення Донецька та області.

Катерина Панфілова

У подальшому «бригада Восток», у тому числі й Катерина Панфілова, брала участь у бойових зіткненнях в районі Донецького аеропорту, н.п. Горлівка, Пантелеймонівка, Спартак, Ясинувата, Піски, Авдіївка Донецької області, що призвело до загибелі мирного населення, військовослужбовців збройних сил, добровольчих формувань та правоохоронних органів України.

Крім цього, в обов’язки «Лисы» входить вербування громадян та комплектування особового складу незаконного збройного формування.

Сайт «Миротворець» зарахував Панфілову до свого «чистилища». Окупаційна влада нагородила її званням «Герой «Донецької народної республіки».

Як повідомляв «Главком», Артемівський міськрайонний суд Донецької області ув'язнив громадянина Росії на 15 років за вбивство українських військових у зоні АТО у грудні 2014 року.

Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним керівника незаконних збройних формувань «Донецької народної республіки», громадянина України Сергія Каменєва у вчиненні злочину за ст. 258-3 ч.1 КК України і призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області визнав винним колишнього оперуповноваженого боротьби з корупцією УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області Романа Романова за статтею «тероризм» (ч.1 ст.258-3 КК України), призначивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.