В Україні готуються запровадити нове обов'язкове щеплення графіка



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Рекомендується, зокрема, вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями

Щорічно у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань

У Міністерстві охорони здоров’я України рекомендували включити в Національний календар профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Зазначається, що в червні цього року Національна технічна група експертів з імунізації відповідно до міжнародних та національних пропозиціями, рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України ввести в Національний календар профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції, як обов'язкову.

«Оперативний штаб МОЗ підтримав таке рішення і рекомендував Міністерству охорони здоров'я України узгодити і подати запит від України в GAVI (Глобальний альянс з вакцинації та імунізації) для отримання кон'югованої пневмококової вакцини за спеціальною ціною», – йдеться в повідомленні.

Також зараз Центр громадського здоров'я України працює над підготовкою сценарію багаторічного планування закупівлі вакцин на 2021-2023 роки з урахуванням впровадження в календар профілактичних щеплень пневмококової кон'югованої вакцини.

Графіка клікабельна

У Центрі нагадали, що станом на 1 травня 2020 року в Україні від пневмококової інфекції вакцинувалися 1135 осіб. Ревакцинувалося – 552 людини.

Рекомендується вакцинуватися від пневмококової інфекції людям у віці від 65 років або з хронічними захворюваннями. Саме ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній, що під час пандемії Covid-19 є критичним фактором. Щорічно у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань.

«Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Зокрема, минулого року в Україні було зареєстровано 50 випадків пневмококового менінгіту, з яких 22 - у дітей», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у липні група експертів з імунізації рекомендувала МОЗ України включити кон’юговану пневмококову вакцину в календар щеплень.

Раніше фахівець розповів, що Україні загрожує спалах відразу двох небезпечних хвороб.