Фахівець розповів, що Україні загрожує спалах відразу двох небезпечних хвороб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україні загрожують два небезпечних віруси

Лікар закликав прищеплюватися. Якщо людині не робили щеплення в дитинстві, потрібно це зробити зараз

В Україні може початися епідемія кору і дифтерії, під загрозою опиняться не тільки діти, а й доросле населення.

Про це заявив колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов, повідомляє «Обозреватель».

За його словами, при низькому охопленні вакцинації вірус досить активно циркулює, починають страждати дорослі. Вірус кору має «стовідсоткову заразність», і тільки наявність імунітету у 90-95% населення може запобігти епідемії.

«Чим старше, тим важче протікає хвороба. Кір, як і будь-який вірус, небезпечний ще і тим, що викликає вірусну пневмонію», – підкреслив Бережнов.

Він додав, що дорослим, якщо їм не робили щеплення в дитинстві, потрібно їх зробити зараз.

Бережнов зазначив, що через недостатній обсяг вакцинації Україні може загрожувати і епідемія дифтерії – захворювання, яке у важких випадках може призводити до смерті. Дорослим необхідно вакцинуватися від дифтерії раз на 10 років.

До слова, в районі Уліастай провінції Завхан на заході Монголії влада ввела безстроковий карантин після того, як у одного з місцевих жителів запідозрили бубонну чуму.

Як повідомлялося, 26 липня в Україні, одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).