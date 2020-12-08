Заборона пластикових пакетів в Україні: комітет Ради підтримав законопроект

Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень

Екологічний комітет рекомендує Верховній Раді остаточно заборонити обіг пластикових пакетів. За їхнє розповсюдження каратимуть штрафами, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський у Facebook.

Депутати парламентського комітету підтримали законопроєкт № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів» для розгляду у другому читанні та прийняття його Верховною Радою у цілому.

Законом хочуть заборонити:

надлегкі пластикові пакети;

легкі пластикові пакети, товщиною до 50 мікрометрів;

оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Дозволятимуть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 міліметрів), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

«Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1 700 до 3 400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3 400 до 8 500 гривень», – зазначив Абрамовський

Наразі увесь світ активно впроваджує екологічні ініціативи, щоб звільнити світ від пластикової нерозсудливості. Недавно німецькі науковці створили пластик із промислових відходів, який не потрібно перероблювати, бо в ньому залишаються мінерали. Мікроорганізми на звалищі розщеплять його за 6 – 12 місяців. Вчені захотіли розв'язати дві проблеми: зменшити використання нафти для виробництва пластика та зменшити забруднення.