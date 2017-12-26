Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4 млрд грн

Дорога стане новою інтерпретацією шляху «Із варяг у греки»

У 2018 році Міністерство інфраструктури планує детальніше зайнятися проектом, що з'єднає Чорне море з ЄС. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі Еспресо.TV. Проект Балтика-Чорне море був представлений ще у 2015 році. За планом він поєднає чорноморські порти на півдні України з Європейським Союзом. Проект



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян

Дорога стане новою інтерпретацією шляху «Із варяг у греки»

У 2018 році Міністерство інфраструктури планує детальніше зайнятися проектом, що з'єднає Чорне море з ЄС.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі Еспресо.TV.

Проект Балтика-Чорне море був представлений ще у 2015 році. За планом він поєднає чорноморські порти на півдні України з Європейським Союзом. Проект коштуватиме 4 млрд гривень. Дорога стане новою інтерпретацією шляху «Із варяг у греки».

«Я твердо переконаний, що це майбутнє для України. У нас перенаправилися транспортні потоки після початку війни з Російською Федерацією і цього року завершується входження найбільшого оператору морських шляхів «Хаджсен портс», тому ця дорога є дуже важливою», - розказав міністр.

Міністр також додав, що за 2017 рік Міністерство інфраструктури України спільно з «Укравтодором» відремонтували майже 2,5 тисячі км доріг. Вдалось їм це за рахунок зменшення корупціії у декілька разів через запровадження контролю якості. Омелян також анонсував використання програма Cost, яку заснували уряд Британії, ПРООН спільно з корейським урядом.

Ця система дасть можливість проводити онлайн-моніторинг, починаючи з тендерів, завершуючи будівництвом та здачею об'єкта.

Раніше Омелян розповів, що старт робіт з будівництва платних доріг Львів - Краківець і Київ - Біла Церка можливий не раніше 2019 року.