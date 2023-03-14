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В Україні ліквідували ДАБІ: всі органи перестали працювати

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
В Україні ліквідували ДАБІ: всі органи перестали працювати
Корупція через дії Держінспекції досягала 3 млрд гривень на рік
фото з відкритих джерел

Уряд остаточно ліквідував роботу усіх 24-х територіальних  органів 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури офіційно завершило ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це заявили на офіційній сторінці пресслужби Мінінфраструктури у Facebook.

Рішення про ліквідацію ДАБІ  було ухвалено Кабміном у 2020 році. Станом на середину березня припинено роботу всіх 24 територіальних органи ДАБІ, а 5420 виконавчих проваджень у судових справах закрито. Усі документи з територіальних органів ДАБІ передано до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

«Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло.

Зараз ми реалізуємо масштабну реформу містобудування, в центрі якої цифровізація документів та автоматизація процесів. Ми прагнемо максимально мінімізувати людський фактор, аби учасники будівельного процесу могли онлайн подати необхідні документи та перевірити статус їх розгляду», – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури заявили, що корупція у будівельній сфері через неправомірні дії ДАБІ могла становити не менше 3 млрд гривень на рік.

«Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло», – прокоментував віце-прем'єр із відновлення України – зазначив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, замість ДАБІ в Україні планують запустити роботу нової будівельної інспекції. Із 2021 року контроль містобудівної галузі здійснює ДІАМ.

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