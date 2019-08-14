В Україні ліквідують Державну екологічну інспекцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою як видається на перший погляд», - заявив міністр екології Остап Семерак

Загалом структурою нової Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів

Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість буде створено Державну природоохоронну службу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства екології та природних ресурсів України.

За словами міністра екології Остапа Семерака, профільне міністерство протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища.

«Відсутність належного контролю за порушеннями екологічного законодавства та тотальна корупція – найбільші проблеми у сфері довкілля. Я про це говорив із перших днів перебування на посаді міністра. Точкові реагування на екологічні інциденти точно не ті методи, які дозволяють системно боротися з браконьєрами і недобросовісними екоінспекторами. Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою як видається на перший погляд. Адже важливо не лише змінити назву, але у першу чергу залучити до роботи людей, які справді вболівають за довкілля та надати їм необхідне матеріально-технічне оснащення, щоб люди мали змогу належно і в повному обсязі виконувати свої посадові обов’язки, а не боротися з мораторіями на перевірку бізнесу», - прокоментував урядове рішення Семерак.

Він також зазначив, що у 2017 році уряд схвалив розроблену Мінприроди Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. У 2018 році було розроблено і передано до парламенту законопроект про Державну природоохоронну службу, проте він досі не розглядався.

«Ми розуміли, що на момент ухвалення цих документів маємо бути готові до практичної частини реалізації реформи екологічного контролю. Тому паралельно запустили пілотний проект, який передбачав ліквідацію 12 із 23 територіальних органів Державної екологічної інспекції України, які діяли на обласному рівні та створення натомість п’яти нових округів», - пояснив міністр екології.

Загалом структурою нової Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального та Південно-Східного) та повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів Державної екологічної інспекції.