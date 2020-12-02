Експерт розповів, коли доцільно ввести локдаун

Лікар прогнозує, що в останній тиждень грудня Україна вийде на пік захворюваності на коронавірус

Україна втрачає час, затягуючи зі впровадженням локдауну. Таку думку висловив у програмі «Київ. NewsRoom» на телеканалі «Київ» лікар, член асоціації «Лікарі без кордонів» Андрій Славуцький.

Він зазначив, що доцільно вводити жорсткі карантинні заходи раніше піку захворюваності, як було навесні, і тільки в такому разі ці заходи можуть допомогти.

«За динамікою захворюваності можна спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація. Тож саме на останній тиждень грудня, до Нового року, Україна вийде на пік захворюваності. Приблизно буде вдвічі більше хворих, ніж сьогодні. Тож якщо вводити локдаун з 23-24 грудня, треба розуміти, що ще два тижні зростатиме кількість випадків захворювання. І лише на третій почнеться зниження показників», - сказав лікар.

Тому, вважає він, слід вводити карантин саме зараз на три тижні. «І в такому разі перед святами почалося б зниження захворюваності», - сказав експерт.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, уряд скасував карантин вихідного дня.

Як повідомлялося, з кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдауну в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.

Кабінет міністрів провів опитування серед місцевої влади щодо карантинних обмежень на свята. Більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення карантину.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

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