В Україні вдарять морози зі снігом і дощем: прогноз погоди на Новий рік



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31 грудня в південних і східних областях буде без опадів

На території України 31 грудня очікуються невеликі морози вночі, вдень температура повітря прогріється до 6 тепла, в окремих регіонах йтиме невеликий мокрий сніг.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, вдень +1...+6.

У Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі -2 ...- 7, вдень -2 ...- 7.

На півночі України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

У центрі України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

На сході України хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

У Криму хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 0 ...- 5, удень +1...+6.

31 грудня в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура вночі 0 ...- 2, удень +2...+4.