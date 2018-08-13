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    В Україні на Маковія прогнозують до +34 градусів спеки

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    В Україні на Маковія прогнозують до +34 градусів спеки

    З 15 серпня в ряді регіонів країни стане холодніше

    14 серпня в Україні очікується суха спекотна погода з температурою повітря +29+34 градуси.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «У Києві Маковій буде сухим сонячним та спекотним, до +30+32 градусів. Що далі по тижню? 15 серпня майже скрізь все те саме, сухі +30+35 градусів, лише на заході подощить та впаде спека до +24+29 градусів», - повідомила Діденко.

    За її словами, 16 серпня спека здасть позиції ще й на півночі.

    «А ось на півдні, сході та більшості центральних областей (райони Дніпра, Кропивницького, Черкащина) спека втримається до кінця тижня із температурою повітря +30+35 градусів», - зауважила Діденко.

    У Києві, як зазначила синоптик, 16 серпня очікуються локальні дощі та послаблення спеки до +25+28 градусів.

    «З 17 серпня і до Спаса в Києві буде сухо та тепло, +26+29 градусів», - додала Діденко.

    Раніше повідомлялося, що в Іспанії зросла кількість загиблих від аномальної спеки.

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