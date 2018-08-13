В Україні на Маковія прогнозують до +34 градусів спеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 15 серпня в ряді регіонів країни стане холодніше

14 серпня в Україні очікується суха спекотна погода з температурою повітря +29+34 градуси.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«У Києві Маковій буде сухим сонячним та спекотним, до +30+32 градусів. Що далі по тижню? 15 серпня майже скрізь все те саме, сухі +30+35 градусів, лише на заході подощить та впаде спека до +24+29 градусів», - повідомила Діденко.

За її словами, 16 серпня спека здасть позиції ще й на півночі.

«А ось на півдні, сході та більшості центральних областей (райони Дніпра, Кропивницького, Черкащина) спека втримається до кінця тижня із температурою повітря +30+35 градусів», - зауважила Діденко.

У Києві, як зазначила синоптик, 16 серпня очікуються локальні дощі та послаблення спеки до +25+28 градусів.

«З 17 серпня і до Спаса в Києві буде сухо та тепло, +26+29 градусів», - додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії зросла кількість загиблих від аномальної спеки.