В Україні на мостах пропонують встановити датчики контролю руйнування графіка



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Ініціатива дозволить підвищити рівень безпеки експлуатації мостових переходів в Україні та оперативно контролювати їхній технічний стан

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонує внести зміни до державних будівельних норм, якими запроваджується обов'язкове встановлення датчиків, що попереджатимуть руйнування мостів.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе у Facebook.

За словами заступника міністра, така ініціатива дозволить підвищити рівень безпеки експлуатації мостових переходів в Україні та оперативно контролювати їхній технічний стан.

«Адже мостові конструкції — це інженерні споруди, які мають підвищену значимість. Вплив зовнішніх факторів на них великий, що призводить до поступового зносу елементів конструкцій і може викликати його передчасне руйнування. Наслідки можуть бути жахливі, варто тільки згадати нещодавню трагедію в Генуї», — зазначив чиновник.

Нагадаємо, введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у італійському місті Генуя частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома

ЗМІ повідомляли, що про проблеми із мостом в Генуї експерти попереджали в 2017 році.

Як відомо, влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї складає 43 особи.