В Україні налічується майже 350 тис. учасників бойових дій



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Станом на 16 липня до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції внесені відомості про 349 651 учасника бойових дій. З них 14 474 учасника бойових дій були внесені до Реєстру з початку поточного року

Статус учасника бойових дій в Україні отримали близько 350 тис. з числа учасників АТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

Згідно з даними Мінветеранів, станом на 16 липня до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції внесені відомості про 349 651 учасника бойових дій. З них 14 474 учасника бойових дій були внесені до Реєстру з початку поточного року.

При цьому у відомстві уточнили, що статус учасника бойових дій надається особам, які брали безпосередню участь в АТО, надається комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Мін'юсті, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній прокуратурі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзвязку, ДСНС, ДФС.



Нагадаємо, минулого тижня уряд затвердив Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які визнані борцями за незалежність України в ХХ столітті.