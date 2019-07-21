У штабі констатували дотримання режиму тиші на Донбасі (мапа)



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Ворожих обстрілів з початку доби не зафіксовано

На Донбасі з початку поточної доби, 21 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що 21 липня в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовців загинули і двоє отримали поранення.

Як повідомлялось, біля населеного пункту Щастя (Луганщина) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців, які згодом померли, ще двоє постраждали. Підрив стався сьогодні близько 8:25 ранку.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Зазначимо, командувач ООС Олександр Сірський заявив, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, однак бойовики активізувалися в південному напрямку. За його словами, це найгарячіший напрямок на Донбасі.

Як повідомлялося, протягом минулої доби збройні формування РФ та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

Нагадаємо, 21 липня на Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську.